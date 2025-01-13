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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至64.18元，預估目標價為222.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 14:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由65.18元下修至64.18元，其中最高估值69.2元，最低估值62.29元，預估目標價為222.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值69.2(69.2)49.8538.7
最低值62.29(62.29)22.4815.21
平均值64.58(64.88)37.0627.27
中位數64.18(65.18)38.3825.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值481,030,030493,994,000416,870,000
最低值442,115,000351,019,000333,541,000
平均值467,172,290403,959,760368,387,970
中位數470,303,610386,679,000366,464,870

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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