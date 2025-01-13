鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)目標價調升至45.2元，幅度約4.87%
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 14:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對南亞(1303-TW)提出目標價估值：中位數由43.1元上修至45.2元，調升幅度4.87%。其中最高估值46.5元，最低估值24元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予南亞(1303-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立8位、保守悲觀2位。
南亞(1303-TW)今(13日)收盤價為28.7元。近5日股價下跌4.23%，相關塑膠工業近5日下跌5.45%，集中市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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