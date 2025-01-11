鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為43.1元
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元下修至0.51元，其中最高估值1.58元，最低估值-0.05元，預估目標價為43.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.58(1.58)
|2.77
|3.04
|最低值
|-0.05(0.27)
|0.66
|1.14
|平均值
|0.55(0.68)
|1.16
|1.78
|中位數
|0.51(0.55)
|1.02
|1.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|259,036,000
|274,752,000
|279,671,800
|最低值
|223,582,120
|230,495,390
|229,734,420
|平均值
|251,920,900
|263,714,250
|262,352,550
|中位數
|257,772,000
|267,303,000
|270,002,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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