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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為43.1元

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元下修至0.51元，其中最高估值1.58元，最低估值-0.05元，預估目標價為43.1元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.58(1.58)2.773.04
最低值-0.05(0.27)0.661.14
平均值0.55(0.68)1.161.78
中位數0.51(0.55)1.021.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值259,036,000274,752,000279,671,800
最低值223,582,120230,495,390229,734,420
平均值251,920,900263,714,250262,352,550
中位數257,772,000267,303,000270,002,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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