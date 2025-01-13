蘋果App Store訴訟案在英國開庭 涉15億英鎊賠償金

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-13 13:40

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一場針對蘋果 (AAPL-US) 的集體訴訟，周一 (13 日) 在英國競爭上訴法庭正式開庭，這是英國針對大型科技公司發起的一系列反壟斷訴訟中的首場。蘋果被指控對其 App Store 下載的軟體收取「過高且不公平」的費用，面臨高達 15 億英鎊 (18.3 億美元) 的法律索賠。

這項訴訟於 2021 年提起，指控蘋果對應用程式銷售抽取 30% 的佣金是濫用主導地位和非法行為。

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此案的原告由倫敦國王學院講師 Rachel Kent 領導，他們聲稱，蘋果藉由強迫開發者使用該公司自己的應用程式商店，來分發其應用程式，從而創造了壟斷。 他們要求蘋果支付 15 億英鎊，理由是蘋果向開發者收取了「過高且不公平」的佣金，這些佣金隨後轉嫁給下載軟體、並在應用程式內購買內容或數位服務的消費者。

預計原告律師將聲稱蘋果獲得了「過高的」利潤，因為如果這些軟體也能在 App Store 的第三方競爭對手平台上銷售，那麼這些佣金將遠遠低於目前的水準。

蘋果聲稱這項訴訟毫無根據。蘋果曾在 2022 年辯稱，「App Store 收取的佣金與所有其他數位市場收取的佣金非常接近」，並補充說大多數應用程式都是免費的，而且如果應用程式的年收入低於 100 萬美元，開發者就有資格享受折扣佣金率。

這起集體訴訟預計將持續約 7 周，但這並不是蘋果在英國面臨的唯一一起集體訴訟。

去年 12 月，蘋果試圖阻止另一項關於其 App Store 佣金和做法的集體訴訟繼續進行，但以失敗告終。這項訴訟由競爭法教授兼經濟學家 Sean Ennis 代表 1500 多名應用程式開發者發起，要求賠償 7.85 億英鎊的損失，理由是蘋果向第三方開發者收取了高達 30% 的不公平佣金，用於購買應用程式或其他內容。

蘋果試圖辯稱，除非開發者在英國 App Store 上的購買行為被收取佣金，否則他們不能在英國提出索賠。