罕見唱空！MoffettNathanson降蘋果目標價至188美元：估值高得離譜

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-09 11:32

‌



美國獨立研究公司 MoffettNathanson 近日罕見將蘋果 (AAPL-US) 股票評等從「中性」下調至「賣出」，目標價也從每股 202 美元下調至 188 美元，較當前水位低約兩成。這一調整反映市場對蘋果近期表現的擔憂，尤其是 iPhone 16 銷售不佳，加上跟 Alphabet(GOOGL-US) 支付協定的法律問題。

根據媒體彙編的數據，在華爾街研究蘋果的 60 多位分析師中，僅 4 個給出賣出或相當於賣出的評等。

‌



MoffettNathanson 共同創辦人兼高級分析師 Craig Moffett 日前向《CNBC》表示，他之所以做出這一決定，是因為擔心蘋果的估價，並示警稱「該公司正面臨合理風險，股票估值過高，有些合理風險只是今天的股票沒有反映出來。

Moffett 在降評報告中還說，雖然蘋果仍是一家很棒公司，但由於有關蘋果的壞消息鋪天蓋地，它的股價出現了毫無根據的上漲。「儘管過去數月蘋果股價穩步上漲，但實際上卻不斷傳來壞消息。」

這些壞消息包括蘋果手機在中國市場銷售疲軟、一名聯邦法官宣佈 Alphabet 每年向蘋果支付 250 億美元來獲得在 iPhone 預設搜索位置的行為違法，以及 Vision Pro 表現不佳，尤其令 Moffett 擔憂的是，蘋果 AI 軟體雖已發布，但 iPhone 16 銷售表現依然平平。

Moffett 認為，市場過於輕視蘋果股票的風險，蘋果在 AI 領域的成功已經被充分定價。此外，蘋果估值偏高，在美股科技「七巨頭」中的成長率墊底，且本益比居冠。

他在研究報告中寫道：「我們既未觀察到任何升級週期的明顯跡象，又發現越來越多證據顯示，消費者對蘋果 AI 功能持冷漠態度。在這種充滿挑戰的背景下，蘋果股價的前景很不幸地明顯缺乏吸引力。」