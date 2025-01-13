美國準中東特使向以色列傳話：川普希望就職前達成加薩停戰協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-13 16:00

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由美國候任總統川普任命的準中東特使威特科夫上周六（11 日）訪問以色列，催促以方在川普本月 20 日就職前達成加薩停火協議。

《Axios》援引以色列官員的話報導，威特科夫上周六會見以色列總理尼坦雅胡時，向尼坦雅胡轉達川普希望在他宣誓就職前達成加薩停火協議的願望。

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尼坦雅胡與威特科夫會面後，宣布派出一支由以色列情報和特勤局（摩薩德）局長率領的高階代表團前往卡達談判。

過去數月，雙方在卡達首都杜哈和埃及首都開羅舉行了多輪加薩地帶停火談判，一直未能達成結束戰爭的協議。

一名不願公開姓名的以色列官員說，正在杜哈舉行的新一輪加薩停火間接談判，近日取得一些進展，但分歧依然未能解決。另一名消息人士說，在 20 日前達成停火協議的難度不小。

以色列國防部長卡茨上周五稱，在川普宣誓就職前，若以色列與哈瑪斯未能達成停火協議，以方將徹底擊潰哈瑪斯。

川普先前警告，如果在他就職前以方被扣押人員沒有獲釋，哈瑪斯將付出巨大代價。