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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為285元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.13元上修至6.2元，其中最高估值6.84元，最低估值5.56元，預估目標價為285元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.84(6.84)10.612.03
最低值5.56(5.56)6.647.86
平均值6.11(6.11)8.4510.07
中位數6.2(6.13)8.5210.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值24,636,85029,554,00033,091,000
最低值23,720,07026,450,00028,170,000
平均值24,305,79027,572,91030,665,130
中位數24,356,00027,463,00030,351,300

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.7512.9810.366.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,632,77229,314,64827,265,16221,266,659

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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