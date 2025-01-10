鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為285元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.13元上修至6.2元，其中最高估值6.84元，最低估值5.56元，預估目標價為285元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.84(6.84)
|10.6
|12.03
|最低值
|5.56(5.56)
|6.64
|7.86
|平均值
|6.11(6.11)
|8.45
|10.07
|中位數
|6.2(6.13)
|8.52
|10.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24,636,850
|29,554,000
|33,091,000
|最低值
|23,720,070
|26,450,000
|28,170,000
|平均值
|24,305,790
|27,572,910
|30,665,130
|中位數
|24,356,000
|27,463,000
|30,351,300
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.75
|12.98
|10.36
|6.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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