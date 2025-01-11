鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)目標價調降至241.5元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 08:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對視陽(6782-TW)提出目標價估值：中位數由252元下修至241.5元，調降幅度4.17%。其中最高估值300元，最低估值233元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予視陽(6782-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立3位、保守悲觀0位。
視陽(6782-TW)今(10日)收盤價為167.5元。近5日股價下跌4.56%，相關生技醫療近5日上漲6.56%，集中市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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