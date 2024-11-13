鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估下修至11.39元，預估目標價為299元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 20:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對視陽(6782-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.63元下修至11.39元，其中最高估值12.18元，最低估值9.45元，預估目標價為299元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.18(12.18)
|15.19
|17.01
|最低值
|9.45(9.45)
|13.38
|17.01
|平均值
|11.25(11.29)
|13.81
|17.01
|中位數
|11.39(11.63)
|13.61
|17.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,770,000
|4,310,000
|4,649,280
|最低值
|3,628,130
|3,928,000
|4,649,280
|平均值
|3,697,430
|4,065,720
|4,649,280
|中位數
|3,681,000
|3,987,650
|4,649,280
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.79
|11.11
|8.11
|2.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,397,675
|2,777,524
|1,964,499
|1,526,389
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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