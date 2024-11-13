search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估下修至11.39元，預估目標價為299元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 20:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對視陽(6782-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.63元下修至11.39元，其中最高估值12.18元，最低估值9.45元，預估目標價為299元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.18(12.18)15.1917.01
最低值9.45(9.45)13.3817.01
平均值11.25(11.29)13.8117.01
中位數11.39(11.63)13.6117.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,770,0004,310,0004,649,280
最低值3,628,1303,928,0004,649,280
平均值3,697,4304,065,7204,649,280
中位數3,681,0003,987,6504,649,280

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.7911.118.112.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,397,6752,777,5241,964,4991,526,389

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
視陽210-0.47%
美元/台幣32.450.08%

延伸閱讀


Empty