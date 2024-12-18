【產業概觀】台灣隱形眼鏡業績逆勢成長！矽水膠成為未來主流，一文掌握大廠優勢

‌



視陽為一專業隱形眼鏡製造商，產品有水膠及矽水膠，其中矽水膠產品營收占比約 90%，為公司銷售主力，其中，彩片占比 30%，銷售區域涵蓋中國、日本、台灣、美洲及歐洲，2Q24 營收中亞洲、歐洲及美洲地區占比約 76%、16% 及 7%，其中亞洲地區，日本佔 40-50%，台灣及中國地區佔 20-30%，主要競爭對手為嬌生、Cooper、Alcon 及台灣隱形眼鏡製造商晶碩、金可、精華、望隼等。