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【產業概觀】台灣隱形眼鏡業績逆勢成長！矽水膠成為未來主流，一文掌握大廠優勢

鉅亨研報 2024-12-18 11:10

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【產業概觀】台灣隱形眼鏡業績逆勢成長！矽水膠成為未來主流，一文掌握大廠優勢。(圖:shutterstock)

一、國內隱形眼鏡廠商營運現況及展望

1. 視陽 (6782-TW)- 亞洲最大矽水膠隱形眼鏡製造商


視陽 (6782-TW): 矽水膠產品營收占比 90%、亞洲為最大市場

視陽為一專業隱形眼鏡製造商，產品有水膠及矽水膠，其中矽水膠產品營收占比約 90%，為公司銷售主力，其中，彩片占比 30%，銷售區域涵蓋中國、日本、台灣、美洲及歐洲，2Q24 營收中亞洲、歐洲及美洲地區占比約 76%、16% 及 7%，其中亞洲地區，日本佔 40-50%，台灣及中國地區佔 20-30%，主要競爭對手為嬌生、Cooper、Alcon 及台灣隱形眼鏡製造商晶碩、金可、精華、望隼等。

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《核心競爭優勢》: 產品的研發能力、全球證照的齊備、市場熟悉度

視陽 (6782-TW) 在矽水膠隱形眼鏡領域深耕多年，擁有最完整的矽水膠產品線及全球重要市場的產品證照，這些都是其無法取代的競爭優勢。就歐美市場而言，矽水膠已 成為市場主流；亞洲市場對於矽水膠的需求，亦明顯提升。在思考自有品牌擴張的方向時，客戶都會將矽水膠產品納入產品組合中，並與四大品牌直接對比與競爭…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

二、結論

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趨勢分析永豐金證券隱形眼鏡矽水膠

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