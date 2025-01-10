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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估下修至16.03元，預估目標價為342.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 18:11


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.29元下修至16.03元，其中最高估值16.53元，最低估值15.76元，預估目標價為342.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.53(16.53)21.6626.45
最低值15.76(15.76)17.9521.47
平均值16.09(16.16)19.3823.96
中位數16.03(16.29)19.2123.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值14,924,00020,406,82025,347,990
最低值14,464,42017,651,00020,058,000
平均值14,669,57018,462,83022,702,990
中位數14,647,50018,160,00022,702,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.038.325.628.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,247,25810,557,7019,423,0207,544,545

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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