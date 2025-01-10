〈經濟部年終記者會〉郭智輝看好台企業的「彈性和速度」 點名未來4年潛力產業
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-10 20:13
經濟部長郭智輝今 (10) 日於年終記者會上，拋出 2025 年的 3 大工作重點：台美日半導體供應鏈合作、培訓 20 萬 AI 人才及支持中小微企業轉型。關於川普 2.0 他不擔心，他認為台灣的企業有「彈性和速度」，看好未來 4 年台灣在電動車、機器人等高科技領域的發展潛力。
郭智輝於簡報中提到 2025 年經濟部的三大工作要點，是促成台美日半導體供應鏈合作、培訓產業 20 萬 AI 人才、支持中小微企業轉型發展，海外方面會著重在美國、日本、德國、菲律賓這 4 國進行海外布局。
媒體關切川普 2.0 對台灣企業的衝擊，郭智輝認為，全球加徵 10％關稅對台灣影響不大，但對中國、墨西哥、加拿大等比較有影響，川普身邊的大將馬斯克是做電動車的，加上最近談的機器人也適合跟台灣一起合作，對政府來說，繼續發展 5 大信賴產業，對台灣未來 4 年有利，台灣企業對承諾的事情全力以赴；台灣代工產業有「彈性和速度」，是其獨特模式，預計未來 4 年台灣可在高科技領域發展得很好。
郭智輝也提到，他比川普小幾歲而已，有經歷過川普的年代，80 年代是美國最強盛的時代，川普很可能讓當時主要發展科技、汽車、建築、太空等產業再度發展，達到所謂讓美國再次偉大 (MAGA) 目標，經濟部也會協助台商在美國建置更完整、且富有韌性的供應鏈。
再生能源方面，離岸風電在 2024 年發電量達 80.05 億度，總風機數量達 374 座，2025 年至 2026 年可再完工 2.2GW，可再增約 110 億度綠電。太陽光電發電量去年 149.26 億度，2025 年至 2026 年將增加 6GW，可增加約 65 億度綠電。
郭智輝指出，為滿足國內 RE100、滿足企業打入國際供應鏈，經濟部推出「電力分艙」制度，2026 年推出 RE30 制度，每度 4.88 元（含綠電憑證），他並趁機向企業打出「促銷」優惠：在 2025 年購買享有每度 4.82 元「早鳥價」。
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