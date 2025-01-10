〈經濟部年終記者會〉郭智輝看好台企業的「彈性和速度」 點名未來4年潛力產業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-10 20:13

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經濟部長郭智輝今 (10) 日於年終記者會上，拋出 2025 年的 3 大工作重點：台美日半導體供應鏈合作、培訓 20 萬 AI 人才及支持中小微企業轉型。關於川普 2.0 他不擔心，他認為台灣的企業有「彈性和速度」，看好未來 4 年台灣在電動車、機器人等高科技領域的發展潛力。

郭智輝於簡報中提到 2025 年經濟部的三大工作要點，是促成台美日半導體供應鏈合作、培訓產業 20 萬 AI 人才、支持中小微企業轉型發展，海外方面會著重在美國、日本、德國、菲律賓這 4 國進行海外布局。

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媒體關切川普 2.0 對台灣企業的衝擊，郭智輝認為，全球加徵 10％關稅對台灣影響不大，但對中國、墨西哥、加拿大等比較有影響，川普身邊的大將馬斯克是做電動車的，加上最近談的機器人也適合跟台灣一起合作，對政府來說，繼續發展 5 大信賴產業，對台灣未來 4 年有利，台灣企業對承諾的事情全力以赴；台灣代工產業有「彈性和速度」，是其獨特模式，預計未來 4 年台灣可在高科技領域發展得很好。

郭智輝也提到，他比川普小幾歲而已，有經歷過川普的年代，80 年代是美國最強盛的時代，川普很可能讓當時主要發展科技、汽車、建築、太空等產業再度發展，達到所謂讓美國再次偉大 (MAGA) 目標，經濟部也會協助台商在美國建置更完整、且富有韌性的供應鏈。

再生能源方面，離岸風電在 2024 年發電量達 80.05 億度，總風機數量達 374 座，2025 年至 2026 年可再完工 2.2GW，可再增約 110 億度綠電。太陽光電發電量去年 149.26 億度，2025 年至 2026 年將增加 6GW，可增加約 65 億度綠電。