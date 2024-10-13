search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

宣德墨西哥、越南廠逐步貢獻 未來年產值估逾20億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-13 15:30

cover image of news article
宣德董事長蔡鎮隆。(鉅亨網資料照)

連接器廠宣德 (5457-TW) 表示，目前訂單能見度達明年，隨著墨西哥廠擴產及越南新廠投產，在新客戶、新訂單量產出貨下，預計未來 2 廠區每年將可以貢獻 20 億元以上的年產值。

宣德表示，明年公司工作目標在提升生產效率與獲利，並將持續投資在產品開發及製程能力，目前集團含子公司在全球管理共六地、11 個廠區來搭配客戶群的策略規劃。


宣德進一步指出，越南新廠預定本季落成完工，將小量試產電腦周邊產品，明年則新增策略企業等級影音聲學產品，未來新廠區將伴隨新訂單量產而提升稼動率，營運動能可期。

墨西哥廠方面，宣德表示，車用客戶已於 7 月開始正式量產出貨，未來能就近服務美國境內車廠供應鏈、低軌衛星通訊產業等，年底將按計畫增加產能，反映明年訂單需求。

宣德 9 月營收 25 億元，月增 5.3%、年增 43.7%；第三季營收 71.07 億元，季增 45.2%、年增 42.8%，分創歷史單月、單季新高，累計前 9 月營收 161.57 億元，也是同期最佳，年增 28.1%。

文章標籤

宣德連接器越南墨西哥

相關行情

台股首頁我要存股
宣德51.93.59%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.04
加權指數法興(售) 槓桿7.65

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中弱短強
宣德

75.86%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
宣德

75.86%

勝率

延伸閱讀


Empty