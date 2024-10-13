宣德墨西哥、越南廠逐步貢獻 未來年產值估逾20億元

連接器廠宣德 ( 5457-TW ) 表示，目前訂單能見度達明年，隨著墨西哥廠擴產及越南新廠投產，在新客戶、新訂單量產出貨下，預計未來 2 廠區每年將可以貢獻 20 億元以上的年產值。

宣德表示，明年公司工作目標在提升生產效率與獲利，並將持續投資在產品開發及製程能力，目前集團含子公司在全球管理共六地、11 個廠區來搭配客戶群的策略規劃。