宣德墨西哥、越南廠逐步貢獻 未來年產值估逾20億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-13 15:30
連接器廠宣德 (5457-TW) 表示，目前訂單能見度達明年，隨著墨西哥廠擴產及越南新廠投產，在新客戶、新訂單量產出貨下，預計未來 2 廠區每年將可以貢獻 20 億元以上的年產值。
宣德表示，明年公司工作目標在提升生產效率與獲利，並將持續投資在產品開發及製程能力，目前集團含子公司在全球管理共六地、11 個廠區來搭配客戶群的策略規劃。
宣德進一步指出，越南新廠預定本季落成完工，將小量試產電腦周邊產品，明年則新增策略企業等級影音聲學產品，未來新廠區將伴隨新訂單量產而提升稼動率，營運動能可期。
墨西哥廠方面，宣德表示，車用客戶已於 7 月開始正式量產出貨，未來能就近服務美國境內車廠供應鏈、低軌衛星通訊產業等，年底將按計畫增加產能，反映明年訂單需求。
宣德 9 月營收 25 億元，月增 5.3%、年增 43.7%；第三季營收 71.07 億元，季增 45.2%、年增 42.8%，分創歷史單月、單季新高，累計前 9 月營收 161.57 億元，也是同期最佳，年增 28.1%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇