宣德明年營收估雙位數成長 營益率拚返10%水準

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-13 16:56

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宣德累計前三季每股純益 1.74 元，超越去年全年；累計前 10 月營收 183.35 億元，年增 31.1%，同樣超越去年整年，提前改寫新高，法人預估，宣德第四季營收可望維持年增 2-3 成的表現。

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展望明年，宣德表示，動能將來新產能、新客戶的貢獻，在墨西哥方面，針對美國車用客戶需求擴產，預計明年該客戶營收貢獻可望翻倍；越南新廠本季開始出貨，明年則新增策略企業等級影音聲學產品，以及工控客戶。

此外，宣德在低軌衛星應用上也有新進展，既有的美系客戶持續與開發新的產品合作，產品線從地面接收組的電源線擴展到其他訊號線組及連接器，在該客戶的滲透率提升下，也可望挹注業績表現。

電動自行車方面，宣德說明，先前破產的荷蘭客戶 Van Moof 被麥拉倫收購後，於今年中重啟出貨，目前也有新客戶將驗證量產，以及另一美系電動車廠旗下的電動腳踏車品牌洽談新案。

整體而言，宣德認為，明年墨西哥及越南廠的新產能可望貢獻 20-30 億元的營收，高雄廠在電動自行車新案加入、規模提升下，最快上半年可望損平，且短期估不會再開新廠，營業費用率可望回到較正常的水準，有助營益率表現。