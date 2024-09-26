〈聲寶法說〉積極推進資產活化 台南廠11月落成啟用
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-26 16:59
家電品牌聲寶 (1604-TW）今 (26) 日召開法說會，說明未來的發展方向，聲寶公司發言人簡淑慧表示，聲寶正多元布局，除了家電事業，會持續進行資產活化，台南廠將於 11 月落成啟用。
簡淑慧表示，聲寶將繼續推進資產活化計劃，台南廠區的擴建工程正如火如荼地進行中，預計今年第三季完成電冰箱生產線的量產試驗，第四季正式投產，研發大樓也將於 11 月落成啟用。
而原先的龜山廠區將改造為物流園區，但也不排除作為廠房，第一期 A 區工程預計今年第四季取得使用執照，明年上半年開始出租，盼指標性企業進駐，第一期 A 區預計明年上半年開始出租，年租金收入有望超過 4000 萬元。
聲寶也積極布局樂齡住宅，首先是位於新北市的橘青春新北土城館，已於去年 3 月動工，預計 2027 年上半年取得使用執照並開始試營運；另外則是台南安平館，聲寶已經取得了安平館的 70 年地上權，計劃興建橘青春台南安平館，預計 2025 年第一季動工，2028 年第二季開幕。
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