〈聲寶法說〉空調帶動業績逆勢成長 力拚全年維持近3年高峰
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-26 16:50
家電廠聲寶 (1604-TW) 今 (24) 日舉行法人說明會，聲寶發言人簡淑慧表示，儘管今年家電需求降溫、聲寶受益於空調產品和電子產品外銷成長，營收逆勢成長 3%，力拚全年營收維持近 3 年的高峰。
簡淑慧表示，今年上半年合併營收達 49.14 億元，較去年同期成長 2%，主要貢獻來自空調產品和電子外銷業務的增長；業外收支方面，較去年同期增加 6000 萬元，主要來自關係企業瑞智精密 (4532-TW) 的貢獻。
在產品結構方面，聲寶仍以內銷為主，儘管今年家電市場買氣不如預期，及補助政策效益遞減，空調產品占比從去年上半年的 28% 提升至 29%，電子外銷也有所增長，帶動今年業績逆勢成長，前 8 個月營收實現了超過 3% 的增長。
簡淑慧表示，下半年僅有 12 月會因為尾牙行情帶動營運，並非傳統旺季，而聲寶近 3 年營收維持在近 90 億元的高峰，希望今年能夠延續這一勢頭，審慎樂觀看待下半年。
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