〈聲寶法說〉空調帶動業績逆勢成長 力拚全年維持近3年高峰

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-26 16:50

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家電廠聲寶 (1604-TW) 今 (24) 日舉行法人說明會，聲寶發言人簡淑慧表示，儘管今年家電需求降溫、聲寶受益於空調產品和電子產品外銷成長，營收逆勢成長 3%，力拚全年營收維持近 3 年的高峰。

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在產品結構方面，聲寶仍以內銷為主，儘管今年家電市場買氣不如預期，及補助政策效益遞減，空調產品占比從去年上半年的 28% 提升至 29%，電子外銷也有所增長，帶動今年業績逆勢成長，前 8 個月營收實現了超過 3% 的增長。