聲寶台南廠啟用成全台最大家電基地 月產30萬台冰箱有望代工銷往東南亞

鉅亨網記者吳承諦 台南 2024-11-11 17:59

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家電品牌聲寶 (1604-TW) 今 (11) 日舉辦台南廠啟用儀式，總裁陳盛沺表示，台南廠總廠房面積約兩萬坪，月產能可達冰箱 30 萬台、空調 20 萬台及洗衣機 10 萬台，未來可望透過代工製造輸出東南亞。

聲寶總裁陳盛沺表示，雖然近年台灣製造業逐步外移，但聲寶堅持在地製造，主要考量南部消費者較為支持本土品牌，並且對台南地緣有特殊情感，故選擇在台南設廠，希望透過在地生產，提供消費者更好的服務。

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台南廠座落安南區，總廠房面積約兩萬坪，其中包含 1.4 萬坪生產區、3 千坪研發大樓及 3 千坪倉儲空間，陳盛沺指出，由於國內市場冰箱年度銷售量頂多 60 至 70 萬台，相較新廠月產 30 萬台的產能規模來說過於充裕，因此除了供應國內市場外，未來也考慮為其他品牌代工或拓展東南亞市場，如越南、馬來西亞等地。

聲寶台南廠分三期建置，2020 年完成第一期工廠，陸續投入空調、洗衣機產線，2022 年啟用二期倉儲大樓，今年研發大樓完工，並導入超過 12.5 億元的冰箱產線設備，具備高度自動化特性，可提升生產效率及品質穩定度。