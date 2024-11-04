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宜特Q3毛利率重返3成 EPS 1.15元 前三季賺贏去年全年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-04 17:49

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IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

檢測分析大廠宜特 (3289-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，毛利率重返 30%，創下一年半來新高，本業獲利也同步成長，但因上季有業外 1 億元挹注，本季稅後純益降至 0.85 億元，季減 50.52%，年增 14.8%，每股稅後純益 1.15 元，累計前三季每股稅後純益 5.28 元，超越 2023 年全年獲利。

宜特第三季受惠營收創下歷年單季新高，主要受惠於國際大廠 AI 相關訂單推動，帶動可靠度驗證 (RA) 與故障分析 (FA) 的需求成長。同時，子公司宜錦科技在 AI 功率元件薄化訂單有斬獲，經營成效逐步顯現，虧損大幅縮減，單季已接近損平水準。


宜特第三季營收 11.16 億元，季增 5.98%，年增 19.6%，毛利率 30%，季增 2.14 個百分點，年增 5.97 個百分點，營益率 10.63%，季增 3.12 個百分點，年增 5.55 個百分點，稅後純益 0.85 億元，季減 50.52%，年增 14.8%，每股稅後純益 1.15 元。

宜特指出，第三季毛利率提升至 30%，主要反映公司在成本效益及技術創新上的顯著進展，尤其是在 AI 驗證分析等高毛利率服務中取得不俗表現，有效優化整體毛利結構。

同時，宜特今日董事會通過 2024 年第三季盈餘分配案，每股配發現金股利 1.00 元。

展望未來，宜特聚焦 AI 高速傳輸測試與液冷散熱可靠度驗證、太空環境驗證測試、汽車電子、先進封裝和先進製程等領域，預計在接下來的季度中進一步推動公司成長，鞏固宜特在全球驗證分析服務領域中的領導地位。

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宜特檢測分析毛利率獲利業外

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