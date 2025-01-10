營收速報 - 承業醫(4164)12月營收4.86億元年增率高達32.1％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:16
今年1-12月累計營收為36.00億元，累計年增率-7.15%。
最新價為42.75元，近5日股價上漲3.14%，相關生技醫療上漲6.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+218 張
- 外資買賣超：+127 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+91 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4.86億
|32%
|64%
|24/11
|2.97億
|-22%
|25%
|24/10
|2.38億
|-66%
|-51%
|24/9
|4.84億
|81%
|89%
|24/8
|2.57億
|5%
|15%
|24/7
|2.23億
|-2%
|-39%
承業醫(4164-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 利奇(1517)12月營收2.13億元年增率高達32.71％
- 營收速報 - 長榮鋼(2211)12月營收12.14億元年增率高達34.89％
- 營收速報 - 國建(2501)12月營收64.40億元年增率高達65.05％
- 營收速報 - 綠意(2596)12月營收4.48億元年增率高達607.75％
上一篇
下一篇