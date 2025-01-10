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鉅亨速報

營收速報 - 承業醫(4164)12月營收4.86億元年增率高達32.1％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:16


承業醫(4164-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.86億元，年增率32.1%，月增率63.56%。

今年1-12月累計營收為36.00億元，累計年增率-7.15%。

最新價為42.75元，近5日股價上漲3.14%，相關生技醫療上漲6.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+218 張
  • 外資買賣超：+127 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+91 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4.86億 32% 64%
24/11 2.97億 -22% 25%
24/10 2.38億 -66% -51%
24/9 4.84億 81% 89%
24/8 2.57億 5% 15%
24/7 2.23億 -2% -39%

承業醫(4164-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收承業醫

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