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鉅亨速報

營收速報 - 國建(2501)12月營收64.40億元年增率高達65.05％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15


國建(2501-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣64.40億元，年增率65.05%，月增率248.06%。

今年1-12月累計營收為238.59億元，累計年增率54.3%。

最新價為22.75元，近5日股價下跌-2.7%，相關建材營造下跌-3.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1198 張
  • 外資買賣超：-1251 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+53 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 64.40億 65% 248%
24/11 18.50億 25% 71%
24/10 10.82億 70% 0%
24/9 10.82億 44% 17%
24/8 9.24億 1% -15%
24/7 10.84億 12% -28%

國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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