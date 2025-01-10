營收速報 - 國建(2501)12月營收64.40億元年增率高達65.05％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15
今年1-12月累計營收為238.59億元，累計年增率54.3%。
最新價為22.75元，近5日股價下跌-2.7%，相關建材營造下跌-3.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1198 張
- 外資買賣超：-1251 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+53 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|64.40億
|65%
|248%
|24/11
|18.50億
|25%
|71%
|24/10
|10.82億
|70%
|0%
|24/9
|10.82億
|44%
|17%
|24/8
|9.24億
|1%
|-15%
|24/7
|10.84億
|12%
|-28%
國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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