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鉅亨速報

營收速報 - 綠意(2596)12月營收4.48億元年增率高達607.75％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15


綠意(2596-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.48億元，年增率607.75%，月增率770.01%。

今年1-12月累計營收為8.13億元，累計年增率-10.95%。

最新價為41元，近5日股價上漲0.95%，相關建材營造股價指數下跌-3.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+93 張
  • 外資買賣超：+47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4.48億 608% 770%
24/11 5,154萬 -76% 87%
24/10 2,760萬 -62% 8%
24/9 2,549萬 -79% -43%
24/8 4,454萬 -75% 43%
24/7 3,121萬 -81% 6%

綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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