營收速報 - 綠意(2596)12月營收4.48億元年增率高達607.75％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15
今年1-12月累計營收為8.13億元，累計年增率-10.95%。
最新價為41元，近5日股價上漲0.95%，相關建材營造股價指數下跌-3.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+93 張
- 外資買賣超：+47 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+46 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4.48億
|608%
|770%
|24/11
|5,154萬
|-76%
|87%
|24/10
|2,760萬
|-62%
|8%
|24/9
|2,549萬
|-79%
|-43%
|24/8
|4,454萬
|-75%
|43%
|24/7
|3,121萬
|-81%
|6%
綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 可成受惠年底客戶積極拉貨 去年12月營收年增8成
- 營收速報 - 智通(8932)12月營收1.65億元年增率高達159.74％
- 營收速報 - 潤泰新(9945)12月營收37.94億元年增率高達30.1％
- 【新台股龍捲風】邁威爾果真帶動cpo發光！下週看誰？
上一篇
下一篇