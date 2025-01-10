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鉅亨速報

營收速報 - 翔耀(2438)12月營收4,304萬元年增率高達549.53％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 19:19


翔耀(2438-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4,304萬元，年增率549.53%，月增率3.41%。

今年1-12月累計營收為3.75億元，累計年增率217.83%。

最新價為29.8元，近5日股價下跌-6.14%，相關光 電 業上漲0.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+87 張
  • 外資買賣超：+87 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4,304萬 550% 3%
24/11 4,162萬 595% 12%
24/10 3,709萬 392% 10%
24/9 3,380萬 186% -12%
24/8 3,831萬 187% 23%
24/7 3,104萬 125% 18%

翔耀(2438-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學面板、彩色濾光片基板等加工及產銷。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收翔耀

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