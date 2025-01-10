營收速報 - 長榮鋼(2211)12月營收12.14億元年增率高達34.89％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15
今年1-12月累計營收為129.17億元，累計年增率16.47%。
最新價為85.1元，近5日股價下跌-9.06%，相關鋼鐵工業下跌-3.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2510 張
- 外資買賣超：+60 張
- 投信買賣超：-2618 張
- 自營商買賣超：+48 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|12.14億
|35%
|3%
|24/11
|11.80億
|114%
|12%
|24/10
|10.52億
|102%
|-9%
|24/9
|11.60億
|36%
|1%
|24/8
|11.50億
|3%
|19%
|24/7
|9.68億
|-13%
|-21%
長榮鋼(2211-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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