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鉅亨速報

營收速報 - 長榮鋼(2211)12月營收12.14億元年增率高達34.89％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15


長榮鋼(2211-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣12.14億元，年增率34.89%，月增率2.86%。

今年1-12月累計營收為129.17億元，累計年增率16.47%。

最新價為85.1元，近5日股價下跌-9.06%，相關鋼鐵工業下跌-3.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2510 張
  • 外資買賣超：+60 張
  • 投信買賣超：-2618 張
  • 自營商買賣超：+48 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 12.14億 35% 3%
24/11 11.80億 114% 12%
24/10 10.52億 102% -9%
24/9 11.60億 36% 1%
24/8 11.50億 3% 19%
24/7 9.68億 -13% -21%

長榮鋼(2211-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收長榮鋼

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