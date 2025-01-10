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鉅亨速報

營收速報 - 潤泰全(2915)12月營收4.16億元年增率高達120.36％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:28


潤泰全(2915-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.16億元，年增率120.36%，月增率86.49%。

今年1-12月累計營收為28.93億元，累計年增率7.93%。

最新價為66.6元，近5日股價下跌-5.02%，相關貿易百貨下跌-2.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10142 張
  • 外資買賣超：+9756 張
  • 投信買賣超：-19865 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4.16億 120% 86%
24/11 2.23億 12% 9%
24/10 2.05億 11% -9%
24/9 2.25億 -3% -7%
24/8 2.43億 -8% 2%
24/7 2.37億 10% 3%

潤泰全(2915-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為天然棉．纖維．紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務。農畜水產品．雜貨．衣著．建材．家具及裝飾品之批發及零售業務。委託營造商興建國民住宅．商業大樓出租．出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收潤泰全

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