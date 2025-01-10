營收速報 - 潤泰全(2915)12月營收4.16億元年增率高達120.36％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:28
今年1-12月累計營收為28.93億元，累計年增率7.93%。
最新價為66.6元，近5日股價下跌-5.02%，相關貿易百貨下跌-2.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10142 張
- 外資買賣超：+9756 張
- 投信買賣超：-19865 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4.16億
|120%
|86%
|24/11
|2.23億
|12%
|9%
|24/10
|2.05億
|11%
|-9%
|24/9
|2.25億
|-3%
|-7%
|24/8
|2.43億
|-8%
|2%
|24/7
|2.37億
|10%
|3%
潤泰全(2915-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為天然棉．纖維．紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務。農畜水產品．雜貨．衣著．建材．家具及裝飾品之批發及零售業務。委託營造商興建國民住宅．商業大樓出租．出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 亞泥12月營收年增12% 中國水泥市場回暖
- 台股連四黑失季線 三大法人聯手賣超248億元
- 營收速報 - 台積電(2330)12月營收2,781.63億元年增率高達57.78％
- 營收速報 - 新建(2516)12月營收13.97億元年增率高達71.47％
上一篇
下一篇