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鉅亨速報

營收速報 - 新光金(2888)12月營收139.64億元年增率高達171.49％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:28


新光金(2888-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣139.64億元，年增率171.49%，月增率-1320.76%。

今年1-12月累計營收為415.52億元，累計年增率61.08%。

最新價為11.9元，近5日股價上漲1.69%，相關金融保險上漲0.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+47110 張
  • 外資買賣超：+45344 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1766 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 139.64億 171% -1321%
24/11 -11.44億 86% -53%
24/10 -24.29億 -65% -4538%
24/9 5,475萬 -97% -101%
24/8 -82.32億 -11677% -205%
24/7 78.51億 -30% -34%

新光金(2888-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H801011金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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