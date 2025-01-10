宏正看好今年遠端控制、專業影音需求 新品帶動營運回溫
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-10 13:28
宏正 (6277-TW) 去年營略減，但展望今年，公司認為， AI、半導體投資帶動控制室應用持續向上，以及專業影音等多項新品上市，營運可望倒吃甘蔗，對全年持樂觀看法，有信心重返成長正軌。
宏正表示，雖然目前看起來上半年還是比較有挑戰，包括美中貿易戰、歐洲戰爭，以及韓國政局動盪等不確定因素，因此會避免掉政府相關案子，但隨著美國降息及中國寬鬆貨幣政策帶動消費回暖，帶動消費力回升。
新品方面，今年推出採用 H.265 影像壓縮技術的新一代產品，能滿足電子看板及控制中心等應用需求，成為專業影音下一波營收成長動能，控制室也有 2 款新機種上市，會議室及個人工作站及 AI 解決方案也會推出新產品。
宏正 12 月營收 4.56 億元創逾 1 年高點，月增 2.6%、年增 7.8%；2024 全年營收 49.93 億元，年減 3.2%。各區域營表現上，亞洲成長 4.8%、美國衰退 11.5%、歐洲衰退 14%；營收比重來看，亞洲 59%、美洲 21%、歐洲 18%。
去年產品營收比重方面，IT 架構管理解決方案 Enterprice(Non-Over-IP)34.6%、IT 架構管理解決方案 SMB 16.3%、IT 架構管理解決方案 Enterprice(Over-IP)12.1%、專業影音產品 16.5%、USB 週邊設備 3.8%、連接線材 3.6%、其他 13.1%。
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