宏正看好今年遠端控制、專業影音需求 新品帶動營運回溫

宏正表示，雖然目前看起來上半年還是比較有挑戰，包括美中貿易戰、歐洲戰爭，以及韓國政局動盪等不確定因素，因此會避免掉政府相關案子，但隨著美國降息及中國寬鬆貨幣政策帶動消費回暖，帶動消費力回升。

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新品方面，今年推出採用 H.265 影像壓縮技術的新一代產品，能滿足電子看板及控制中心等應用需求，成為專業影音下一波營收成長動能，控制室也有 2 款新機種上市，會議室及個人工作站及 AI 解決方案也會推出新產品。