新唐ECB完成訂價 共籌資1.5億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-10 12:50

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MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (10) 日公告，為支應外幣購料之資金需求，發行海外第一次無擔保轉換公司債，今日已完成訂價，此次發行總額 1.5 億美元，折合新台幣約 49.44 億元。

新唐指出，本次發行總額 1.5 億美元，每張債券面額 20 萬美元，發行價格為面額 100%，預定發行日期為今年 1 月 21 日，發行及交易地點為新加坡證券交易所。

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新唐海外公司債除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉換權外，公司應於到期日 119 年 01 月 21 日，按本債券面額加計年利率 1.55% (按半年計算) 之收益率，以美金將本債券轉換贖回。

另外，新唐海外公司債券持有人也可請求轉換成新唐普通股，轉換價格以昨 (9) 日公司普通股於台灣證券交易所之收盤價之 120% 訂定。轉換價格為每股新臺幣 118.68 元。