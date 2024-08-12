高端Q2受惠腸病毒疫苗出貨增溫 單季由虧轉盈
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 19:45
高端疫苗 (6547-TW) 今 (12) 日指出，受惠腸病毒疫苗出貨增溫，第二季稅後純益達 1355 萬元，為腸病毒疫苗上市屆滿一年後，單季首度由虧轉盈，每股純益 0.04 元。總經理李思賢指出，期盼 3 年內滲透率能由目前的 10% 呈現倍增。
高端疫苗第二季稅後純益 1355 萬元，為首次單季轉盈，每股純益 0.04 元；累計今年上半年稅後虧損 5985 萬元，每股虧損 0.18 元。另外，7 月營收 6505 萬元，月增 29.54%，累計今年 1 至 7 月營收 2.99 億元，較去年同期無營收改善。
李思賢表示，腸病毒疫苗自去年 8 月取得藥證後，上市屆滿一年，封緘的 22 萬劑疫苗全數賣完，約貢獻 5.5 億的營收。李思賢進一步提到，目前高端的自費腸病毒疫苗，在醫院診所市占率超過 9 成，滲透率約 10%，隨著國人施打腸病毒疫苗意識提升，期盼 3 年內滲透率能達到倍增。
李思賢指出，接下來腸病毒疫苗將瞄準海外市場，越南是首要目標，去年 5 月已經送新藥審查，業界評估，最快今年底就能取得藥證。此外，李思賢也表示，高端積極在越南當地尋找經銷代理的合作夥伴，目前都在洽談當中。
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