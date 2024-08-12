高端Q2受惠腸病毒疫苗出貨增溫 單季由虧轉盈

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 19:45

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高端疫苗 (6547-TW) 今 (12) 日指出，受惠腸病毒疫苗出貨增溫，第二季稅後純益達 1355 萬元，為腸病毒疫苗上市屆滿一年後，單季首度由虧轉盈，每股純益 0.04 元。總經理李思賢指出，期盼 3 年內滲透率能由目前的 10% 呈現倍增。

高端疫苗第二季稅後純益 1355 萬元，為首次單季轉盈，每股純益 0.04 元；累計今年上半年稅後虧損 5985 萬元，每股虧損 0.18 元。另外，7 月營收 6505 萬元，月增 29.54%，累計今年 1 至 7 月營收 2.99 億元，較去年同期無營收改善。

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李思賢表示，腸病毒疫苗自去年 8 月取得藥證後，上市屆滿一年，封緘的 22 萬劑疫苗全數賣完，約貢獻 5.5 億的營收。李思賢進一步提到，目前高端的自費腸病毒疫苗，在醫院診所市占率超過 9 成，滲透率約 10%，隨著國人施打腸病毒疫苗意識提升，期盼 3 年內滲透率能達到倍增。