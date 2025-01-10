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容易出現回檔！高盛：當前美股與加密貨幣定價太完美 三大因素讓今年格局複雜化

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-10 08:55

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容易出現回檔！高盛：當前美股與加密貨幣定價太完美 三大因素讓今年格局複雜化（圖：Shutterstock）

華爾街投行高盛集團 (GS-US) 周四 (9 日) 發出悲觀警告稱隨著美債殖利率上升、估值過高和利率進一步下調不確定性逼近，當前美股與加密貨幣「完美的」定價恐難持續，很容易出現回檔。

高盛策略師 Peter Oppenheimer 在寫給客戶的備忘錄中說：「近期美股強勁反彈使得當前股市估值趨於完美。儘管我們預估，全年股市整體將在企業獲利帶動下進一步上漲，但股市愈來愈容易受到回調的衝擊，尤其是美債殖利率進一步上升、經濟數據和獲利表現令人失望。」


Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，輝達、特斯拉和 Palantir 等股票近期遭遇拋售，原因是美債殖利率上升和獲利了結。

儘管 Oppenheimer 未預測股市將立即回檔一成，但他建議投資人可以考慮降低投資組合中的風險。

Oppenheimer 還指出，有三個因素讓今年美股格局複雜化，包括股市快速上漲恐已提前反映對今年經濟成長的樂觀預期、高估值限制股票長期回報，以及異乎尋常的市場高度集中造成投資組合風險升高。

此外，Oppenheimer 也強調長期維持高銷售額和利潤率的難度，而來自包括加密貨幣在內的其他資產的競爭加劇了這一挑戰。高盛認為，由於股市面臨強大阻力，投資人可能會感到失望。

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加密貨幣美股高盛定價估值美債殖利率

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