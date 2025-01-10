拜登傳將推新晶片禁令 輝達抨擊：企圖削弱川普政府又毫無意義

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-10 11:43

‌



拜登政府計劃最快今 (10) 日對輝達 (NVDA-US) 等公司的 AI 晶片出口實施新一輪限制，輝達批評此舉是白宮試圖透過在最後一刻推出規則，來削弱即將上任的川普政府，並且對於增進國家安全毫無意義，還有損美國經濟。

《彭博》日前引述消息人士報導，即將卸任的美國總統拜登為防止先進技術落入中國和俄羅斯手中，計劃在 1 月 20 日川普政府上任前作「最後一擊」，對輝達 (Nvidia 或作英偉達) 等 AI 晶片實施新一輪出口限制。

‌



輝達政府事務的副總裁 Ned Finkle 在聲明中表示，極端的「國家限制」政策將影響世界各國的主流電腦，對於增進國家安全毫無意義，反而會促使世界各國採用替代技術。

Finkle 指出，拜登政府以反中舉措為名，試圖管控數據中心電腦和全球遊戲電腦中已廣泛存在的技術，這毫無意義。

他進一步稱，拜登政府最後一刻的政策，將成為美國工業界和國際社會批評的遺產。「我們敦促拜登總統不要在即將上任的川普總統之前推行一項只會損害美國經濟、使美國退步並讓美國對手受益的政策。」