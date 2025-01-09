〈CES 2025〉TP-Link推Wi-Fi 7新品 Deco BE75路由器將在台開賣
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 19:18
中國網通廠 TP-Link 在 CES 2025 展示最新 Wi-Fi 7 系列產品，並宣布旗艦款 Deco BE75 BE17000 三頻 Wi-Fi 7 Mesh 路由器系統將在台灣開賣。
TP-Link 總裁 Jeff Barney 表示，延續 2024 年成功基礎，推出一系列全新產品無縫整合現有生態系，以實現 Wi-Fi 7 普及化承諾。
根據產品規格，Deco BE75 支援高達 17 Gbps 的三頻網速，配備 1 組 10 Gbps RJ45/SFP+ WAN/LAN 連接埠與 3 個 2.5 Gbps WAN/LAN 連接埠。此外，公司也推出首款 Wi-Fi 7 旅行路由器 TL-WR3602BE，支援最高 3.6Gbps 的 Wi-Fi 連接速度。
在戶外網路產品線上，新款 Deco BE65-Outdoor BE11000 與 Deco BE25-Outdoor BE5000 戶外 Wi-Fi 7 Mesh 路由器具備 IP65 防水防塵等級，其中 BE65-Outdoor 可覆蓋 85 坪且支援同時連接 200 台設備。
TP-Link 同步推出 Tapo 品牌新品，包括 D235 電池式智慧視訊門鈴，建議售價 3,999 元，搭載 2K 5MP 高畫質鏡頭及 180 度超廣視角。
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