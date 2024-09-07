〈熱門股〉聖暉*營運看旺 逆勢周漲8%寫新高價
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-07 10:50
無塵室暨機電工程大廠聖暉 *(5536-TW) 受惠下半年進入傳統認列旺季，營收可望較上半年提升，本周在三大法人資金同步簇擁下，股價逆勢上漲，最高達 306.5 元，創下歷史新高價，中場漲幅略微收斂、周漲仍達 8.06%。
聖暉 * 日前才拿下京鼎 (3413-TW) 子公司訂單，工程案的未稅金額為 9.2 億泰銖 (約新台幣 8.56 億元)，契約終止日期為明年第二季，可望挹注聖暉 * 今明兩年業績。
展望後市，聖暉 * 看好，目前在手訂單逾 300 億元，今年接單逐步增溫，營運表現可望優於原先預期，且隨著訂單陸續認列，持續看好 2025 年及 2026 年表現。
聖暉 * 本周無懼台股重挫，沿五日線上攻，週五一度攻上 306.5 元，終場漲幅收斂，收在 301.5 元，仍寫下收盤新高價；三大法人也全站買方，外資狂掃 1,302 張，投信、自營商也分別敲進 614 張、39 張。
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