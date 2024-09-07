〈熱門股〉聖暉*營運看旺 逆勢周漲8%寫新高價

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展望後市，聖暉 * 看好，目前在手訂單逾 300 億元，今年接單逐步增溫，營運表現可望優於原先預期，且隨著訂單陸續認列，持續看好 2025 年及 2026 年表現。

聖暉 * 本周無懼台股重挫，沿五日線上攻，週五一度攻上 306.5 元，終場漲幅收斂，收在 301.5 元，仍寫下收盤新高價；三大法人也全站買方，外資狂掃 1,302 張，投信、自營商也分別敲進 614 張、39 張。