營收速報 - 台驊控股(2636)12月營收20.48億元年增率高達52.9％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
今年1-12月累計營收為254.54億元，累計年增率74.07%。
最新價為77.2元，近5日股價上漲0.25%，相關航 運 業上漲2.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-320 張
- 外資買賣超：-316 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|20.48億
|53%
|-5%
|24/11
|21.48億
|60%
|0%
|24/10
|21.39億
|61%
|-9%
|24/9
|23.41億
|85%
|-11%
|24/8
|26.16億
|91%
|-2%
|24/7
|26.71億
|123%
|-1%
台驊控股(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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