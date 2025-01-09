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鉅亨速報

營收速報 - 台驊控股(2636)12月營收20.48億元年增率高達52.9％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15


台驊控股(2636-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣20.48億元，年增率52.9%，月增率-4.67%。

今年1-12月累計營收為254.54億元，累計年增率74.07%。

最新價為77.2元，近5日股價上漲0.25%，相關航 運 業上漲2.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-320 張
  • 外資買賣超：-316 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 20.48億 53% -5%
24/11 21.48億 60% 0%
24/10 21.39億 61% -9%
24/9 23.41億 85% -11%
24/8 26.16億 91% -2%
24/7 26.71億 123% -1%

台驊控股(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收台驊控股

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