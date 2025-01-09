合庫金去年賺197億創新高！年增10.4% EPS 1.26元 銀行單月獲利年增8成

四家公股金控最後一家公布的合庫金控 (5880-TW)，去年 12 月及全年的自結盈餘於今 (9) 日出爐，合庫金去年 12 月單月稅後純益 8.49 億元，2024 全年稅後純益達 197.4 億元、年增 10.4%，EPS 為 1.26 元。合庫金獲利來自主要子公司合庫銀行的淨手收及 SWAP 換匯收益挹注，年增 79%，為 2024 年財報大大增色。