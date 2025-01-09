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合庫金去年賺197億創新高！年增10.4% EPS 1.26元 銀行單月獲利年增8成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 20:04

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合庫金去年賺197億創新高！年增10.4% EPS 1.26元 銀行單月獲利年增8成。（圖:合庫金提供）

四家公股金控最後一家公布的合庫金控 (5880-TW)，去年 12 月及全年的自結盈餘於今 (9) 日出爐，合庫金去年 12 月單月稅後純益 8.49 億元，2024 全年稅後純益達 197.4 億元、年增 10.4%，EPS 為 1.26 元。合庫金獲利來自主要子公司合庫銀行的淨手收及 SWAP 換匯收益挹注，年增 79%，為 2024 年財報大大增色。

合庫金指出，主要子公司合庫銀行去年 12 月稅後純益 9.59 億元，年增近 8 成 (79%)，EPS 1.54 元；累計全年稅後純益 189.51 億元，年增達 16.2％。


其他子公司：合庫票券全年稅後純益 6500 萬元、合庫證券全年稅後純益 2.18 億元。合庫人壽全年淨利 12 億元。

合庫金 2024 年前三季統計，合庫銀行在外匯操作收益達 92 億元，年增幅約 3 成，當時即預估全年外匯收益將突破 100 億元。截至 10 月底，合庫銀的房貸餘額約 7,610 億元，年增率約 18%。

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合庫金獲利自結盈餘2024年

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