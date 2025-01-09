營收速報 - 富旺(6219)12月營收26.78億元年增率高達309.12％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:15
富旺(6219-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣26.78億元，年增率309.12%，月增率1002.83%。
今年1-12月累計營收為47.70億元，累計年增率83.93%。
最新價為42.5元，近5日股價下跌-0.7%，相關建材營造股價指數下跌-0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-161 張
- 外資買賣超：-128 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|26.78億
|309%
|1003%
|24/9
|2.41億
|-34%
|-48%
|24/8
|4.64億
|23%
|253581%
|24/7
|18萬
|-100%
|-98%
|24/6
|818萬
|-99%
|-96%
|24/5
|2.27億
|3931%
|-68%
富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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