search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 富旺(6219)12月營收26.78億元年增率高達309.12％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:15


富旺(6219-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣26.78億元，年增率309.12%，月增率1002.83%。

今年1-12月累計營收為47.70億元，累計年增率83.93%。

最新價為42.5元，近5日股價下跌-0.7%，相關建材營造股價指數下跌-0.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-161 張
  • 外資買賣超：-128 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 26.78億 309% 1003%
24/9 2.41億 -34% -48%
24/8 4.64億 23% 253581%
24/7 18萬 -100% -98%
24/6 818萬 -99% -96%
24/5 2.27億 3931% -68%

富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收富旺

相關行情

台股首頁我要存股
富旺42.5-0.70%
美元/台幣32.940.17%

延伸閱讀


Empty