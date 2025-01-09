營收速報 - 長園科(8038)12月營收3,402萬元年增率高達1511.7％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:16
今年1-12月累計營收為1.77億元，累計年增率-46.94%。
最新價為26.15元，近5日股價下跌-2.75%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23 張
- 外資買賣超：-24 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3,402萬
|1512%
|18%
|24/11
|2,885萬
|-21%
|7%
|24/10
|2,691萬
|11%
|7%
|24/9
|2,515萬
|16%
|58%
|24/8
|1,590萬
|492%
|58%
|24/7
|1,006萬
|106%
|102%
長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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