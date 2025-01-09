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鉅亨速報

營收速報 - 長園科(8038)12月營收3,402萬元年增率高達1511.7％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:16


長園科(8038-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3,402萬元，年增率1511.7%，月增率17.93%。

今年1-12月累計營收為1.77億元，累計年增率-46.94%。

最新價為26.15元，近5日股價下跌-2.75%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-23 張
  • 外資買賣超：-24 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3,402萬 1512% 18%
24/11 2,885萬 -21% 7%
24/10 2,691萬 11% 7%
24/9 2,515萬 16% 58%
24/8 1,590萬 492% 58%
24/7 1,006萬 106% 102%

長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收長園科

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