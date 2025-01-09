〈日股收盤〉半導體股續疲 日經連二黑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-09 15:47
日本股市今 (9) 日延續跌勢，半導體類股走疲壓盤，日經 225 指數(NKY) 開低一路向下，終場下跌 375.97 點或 0.94%，報 39,605.09 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 34.08 點或 1.23%，報 2,735.92 點。
《彭博》報導，拜登政府計劃最快週五 (10 日) 對輝達等公司的人工智慧 (AI) 晶片出口實施新一輪限制，避免先進技術落入中國、俄羅斯之手。
半導體類股聞訊倒地，雷泰光電跳水 5.23%，愛德萬測試下跌 2%，Screen Holdings 重挫 2.22%，東京威力科創下跌 1.83%。
消息方面，日本政府公布最新數據，去年 11 月基本工資年增 2.7%，創 1992 年最大漲幅，名目工資則上漲 3%，高於經濟學家預估的 2.7%。這一數據也支持市場對日本央行 (BOJ) 將在近期進一步升息預期。
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