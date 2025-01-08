連十年攀漲！花旗：經濟復甦、企業獲利強勁帶動下 今年印度股市將上漲10%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-08 16:30

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繼摩根士丹利 (下稱大摩) 後，花旗最新預估，在經濟成長復甦和企業獲利強勁的推動下，規模達 5 兆美元的印度基準股指 Nifty 50 今年將上漲一成至 26000 點，連續第十年走漲。該股指去年收盤水位較花旗預測的 22500 點高出約 5%。

包括 Surendra Goyal 在內的花旗策略師在最新研究報告中寫道：「考量到上市公司的多元化，印度的每股獲利 (EPS) 成長前景仍然強勁，風險相對較低。在一些政策支持下，經濟可能在 2025 年回到 6.5% 左右的成長軌道，即使強勁的私人投資復甦恐依舊難以實現。」

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大摩上周預估印度另一基準股指 BSE Sensex 將在今年上漲 18%，因散戶的購買將繼續超過新股的供應。

印度散戶去年在印度國家證交所搶購價值 1.5 兆盧比股票，創下歷史紀錄。市場參與者預估，強勁的國內資金將繼續緩衝城市需求依然疲軟、盧比不斷貶值和全球收益率不斷上升的影響。

Goyal 表示，印度國內資金流動依然強勁，散戶一直逢低買入，來自全球基金的資金流入料將受惠於美元走升。

去年，由於對印度經濟放緩和估值上升的擔憂，外者轉而凈賣超印度股票。根據《彭博資訊》彙編的數據，去年全球基金拋售逾 7.5 億美元的印度股票，10 月和 11 月的大量拋售加劇了這一情況。

在國內買盤持續推動下，Nifty 50 指數在 2024 年連續第九年上漲，但報酬率僅 9%，與他國股市表現相比顯得較為黯淡。