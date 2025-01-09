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鉅亨速報

營收速報 - 華碩(2357)12月營收474.11億元年增率高達35.9％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 15:15


華碩(2357-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣474.11億元，年增率35.9%，月增率-14.51%。

今年1-12月累計營收為5,859.62億元，累計年增率21.49%。

最新價為633元，近5日股價上漲4.87%，相關電腦週邊上漲3.19%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4111 張
  • 外資買賣超：+3570 張
  • 投信買賣超：-124 張
  • 自營商買賣超：+665 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 474.11億 36% -15%
24/11 554.56億 29% 11%
24/10 499.32億 19% -20%
24/9 620.60億 27% 9%
24/8 571.40億 18% 21%
24/7 473.29億 26% -19%

華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收華碩

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