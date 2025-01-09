營收速報 - 宏洲(1413)12月營收1.95億元年增率高達43.9％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 15:15
今年1-12月累計營收為23.06億元，累計年增率15.57%。
最新價為10.9元，近5日股價下跌0%，相關紡織纖維下跌0%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-17 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.95億
|44%
|6%
|24/11
|1.83億
|-2%
|1%
|24/10
|1.81億
|-19%
|-12%
|24/9
|2.05億
|2%
|-8%
|24/8
|2.23億
|12%
|7%
|24/7
|2.08億
|57%
|46%
宏洲(1413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為合成化學纖維之製造及加工買賣業務。塑膠抽絲品之製造及加工買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 助攻AI供應鏈！一銀統籌京元電168億聯貸 17家銀行超額認參近1倍
- 營收速報 - 振樺電(8114)12月營收18.98億元年增率高達137.83％
- 喬山家用、商用市場業績旺 2024全年營收年增逾2成
- 各類股殺聲隆隆 三大法人同站賣方出貨430.47億元
上一篇
下一篇