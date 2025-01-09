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鉅亨速報

營收速報 - 宏洲(1413)12月營收1.95億元年增率高達43.9％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 15:15


宏洲(1413-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.95億元，年增率43.9%，月增率6.09%。

今年1-12月累計營收為23.06億元，累計年增率15.57%。

最新價為10.9元，近5日股價下跌0%，相關紡織纖維下跌0%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-17 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.95億 44% 6%
24/11 1.83億 -2% 1%
24/10 1.81億 -19% -12%
24/9 2.05億 2% -8%
24/8 2.23億 12% 7%
24/7 2.08億 57% 46%

宏洲(1413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為合成化學纖維之製造及加工買賣業務。塑膠抽絲品之製造及加工買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收宏洲

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