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鉅亨速報

營收速報 - 宜進(1457)12月營收3.02億元年增率高達32.18％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 10:15


宜進(1457-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.02億元，年增率32.18%，月增率9.66%。

今年1-12月累計營收為33.90億元，累計年增率8.54%。

最新價為19.6元，近5日股價上漲0.25%，相關紡織纖維下跌0%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-122 張
  • 外資買賣超：-130 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.02億 32% 10%
24/11 2.75億 -7% 8%
24/10 2.55億 -14% -15%
24/9 3.01億 -4% -11%
24/8 3.39億 8% 19%
24/7 2.84億 30% 22%

宜進(1457-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維及其製品之假撚製造加工買賣。各種合成纖維伸縮尼龍絲特多龍絲之製造加工及內外銷。委託營造廠商興建國民住宅商業大樓之出租出售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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