營收速報 - 宜進(1457)12月營收3.02億元年增率高達32.18％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 10:15
今年1-12月累計營收為33.90億元，累計年增率8.54%。
最新價為19.6元，近5日股價上漲0.25%，相關紡織纖維下跌0%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-122 張
- 外資買賣超：-130 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3.02億
|32%
|10%
|24/11
|2.75億
|-7%
|8%
|24/10
|2.55億
|-14%
|-15%
|24/9
|3.01億
|-4%
|-11%
|24/8
|3.39億
|8%
|19%
|24/7
|2.84億
|30%
|22%
宜進(1457-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維及其製品之假撚製造加工買賣。各種合成纖維伸縮尼龍絲特多龍絲之製造加工及內外銷。委託營造廠商興建國民住宅商業大樓之出租出售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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