工會與雇主達成協議 避免美國第二次港口罷工

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-09 14:40

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代表美國東部和墨西哥灣沿岸 45000 名碼頭工人及其雇主的工會周三 (8 日) 表示，他們就一項新的 6 年合約達成了初步協議，避免了可能擾亂供應鏈並對美國經濟造成影響的進一步罷工。

國際碼頭裝卸工協會 (ILA) 與美國海事聯盟 (USMX) 宣布達成一項暫定協議，這項為期 6 年的新合約，涵蓋了美國東岸和墨西哥灣沿岸碼頭工人的勞動條件。

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協議的關鍵點是解決了自動化問題，這一直是談判中最棘手的問題。儘管協議的具體條款尚未公布，但 ILA 和 USMX 都強調，協議在保護現有 ILA 工作的同時，也為實施新技術建立了框架。

報導稱，這些技術預計將創造更多就業機會，並使東岸和墨西哥灣沿岸的港口更加現代化、安全和高效。

這項協議的達成對美國經濟和即將上任的川普政府來說，都是一個積極的信號。此前，ILA 在去年 10 月份舉行了一次為期 3 天的罷工，導致 36 個受影響港口的航運價格飆升和貨物積壓。罷工結束後，雇主同意在未來 6 年內將工資提高 62%。

隨著談判期限延長至 1 月 15 日，航運業高管、客戶和分析師擔心，雙方無法克服在自動化問題上的僵局，從而在川普總統 1 月 20 日就職前幾天，再次引發 ILA 罷工。

新的協議消除了這種擔憂，並為美國的海洋運輸帶回了確定性，降低了東岸和墨西哥灣沿岸港口發生中斷的風險。這些港口處理著美國超過一半的貨櫃進口。