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鉅亨速報

營收速報 - 中工(2515)12月營收29.47億元年增率高達64.1％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 14:15


中工(2515-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣29.47億元，年增率64.1%，月增率17.69%。

今年1-12月累計營收為238.47億元，累計年增率25.78%。

最新價為9.63元，近5日股價下跌-7.7%，相關建材營造下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8140 張
  • 外資買賣超：-8054 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-87 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 29.47億 64% 18%
24/11 25.04億 40% 31%
24/10 19.09億 22% -13%
24/9 21.87億 32% -8%
24/8 23.64億 36% 31%
24/7 18.08億 13% 14%

中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收中工

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