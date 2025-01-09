營收速報 - 中工(2515)12月營收29.47億元年增率高達64.1％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 14:15
今年1-12月累計營收為238.47億元，累計年增率25.78%。
最新價為9.63元，近5日股價下跌-7.7%，相關建材營造下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8140 張
- 外資買賣超：-8054 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-87 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|29.47億
|64%
|18%
|24/11
|25.04億
|40%
|31%
|24/10
|19.09億
|22%
|-13%
|24/9
|21.87億
|32%
|-8%
|24/8
|23.64億
|36%
|31%
|24/7
|18.08億
|13%
|14%
中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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