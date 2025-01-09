營收速報 - 新紡(1419)12月營收5.67億元年增率高達91.01％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 14:15
今年1-12月累計營收為42.14億元，累計年增率24.58%。
最新價為43.4元，近5日股價下跌-2.83%，相關紡織纖維下跌0%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-95 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|5.67億
|91%
|47%
|24/11
|3.87億
|-10%
|3%
|24/10
|3.75億
|14%
|-5%
|24/9
|3.96億
|18%
|-17%
|24/6
|2.33億
|3%
|-34%
|24/5
|3.55億
|64%
|18%
新紡(1419-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織品之製造、加工買賣業務。紡織品成衣加工、製造、買賣及門市零售業務。委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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