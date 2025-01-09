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鉅亨速報

營收速報 - 新紡(1419)12月營收5.67億元年增率高達91.01％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 14:15


新紡(1419-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣5.67億元，年增率91.01%，月增率46.53%。

今年1-12月累計營收為42.14億元，累計年增率24.58%。

最新價為43.4元，近5日股價下跌-2.83%，相關紡織纖維下跌0%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-95 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 5.67億 91% 47%
24/11 3.87億 -10% 3%
24/10 3.75億 14% -5%
24/9 3.96億 18% -17%
24/6 2.33億 3% -34%
24/5 3.55億 64% 18%

新紡(1419-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織品之製造、加工買賣業務。紡織品成衣加工、製造、買賣及門市零售業務。委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收新紡

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