營收速報 - 興富發(2542)12月營收23.85億元年增率高達117.39％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 14:15
興富發(2542-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣23.85億元，年增率117.39%，月增率-23.36%。
今年1-12月累計營收為365.42億元，累計年增率-17.08%。
最新價為42.2元，近5日股價下跌-1.15%，相關建材營造下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1479 張
- 外資買賣超：-1611 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+132 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|23.85億
|117%
|-23%
|24/11
|31.12億
|98%
|-51%
|24/10
|63.06億
|44%
|107%
|24/9
|30.51億
|-64%
|-13%
|24/8
|35.25億
|-52%
|21%
|24/7
|29.23億
|-33%
|1%
興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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