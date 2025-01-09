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鉅亨速報

營收速報 - 興富發(2542)12月營收23.85億元年增率高達117.39％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 14:15


興富發(2542-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣23.85億元，年增率117.39%，月增率-23.36%。

今年1-12月累計營收為365.42億元，累計年增率-17.08%。

最新價為42.2元，近5日股價下跌-1.15%，相關建材營造下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1479 張
  • 外資買賣超：-1611 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+132 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 23.85億 117% -23%
24/11 31.12億 98% -51%
24/10 63.06億 44% 107%
24/9 30.51億 -64% -13%
24/8 35.25億 -52% 21%
24/7 29.23億 -33% 1%

興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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