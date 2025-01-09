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鉅亨速報

營收速報 - 寶徠(1805)12月營收2.00億元年增率高達40691.24％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 14:15


寶徠(1805-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.00億元，年增率40691.24%，月增率-52.35%。

今年1-12月累計營收為6.25億元，累計年增率329.82%。

最新價為16.35元，近5日股價下跌-4.05%，相關建材營造下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-76 張
  • 外資買賣超：-84 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.00億 40691% -52%
24/11 4.20億 91681% 368635%
24/10 11萬 -79% 165%
24/9 4萬 -93% -93%
24/8 62萬 -1% -6%
24/7 66萬 -99% 13%

寶徠(1805-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收寶徠

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