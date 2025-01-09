營收速報 - 富喬(1815)12月營收4.71億元年增率高達131.37％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 14:15
今年1-12月累計營收為42.47億元，累計年增率32.71%。
最新價為27.5元，近5日股價上漲4.55%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1139 張
- 外資買賣超：+41 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1098 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4.71億
|131%
|10%
|24/11
|4.27億
|80%
|10%
|24/10
|3.89億
|45%
|-3%
|24/9
|3.99億
|40%
|4%
|24/8
|3.84億
|58%
|15%
|24/7
|3.34億
|35%
|-12%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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