網路詐騙日益猖獗 泰國頒布緊急法令打擊

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-09 11:26

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泰國政府因應日益猖獗的網路詐騙，頒布一項緊急法令，本月生效。根據新法令，所有金融機構和行動通訊業者應加強保障用戶安全，如用戶在享受上述兩個產業提供的服務期間遭到詐騙，相關責任方需對用戶進行賠償。

泰國副總理兼數位經濟與社會部長巴瑟 7 日表示，諸如銀行等金融機構在為用戶開設帳戶前應充分了解其背景情況，以防對方是詐騙團夥，「例如（銀行）應該問問失業者為什麼要開這麼多帳戶」。他還說，行動通訊業者應該對用戶接收的簡訊進行篩選，過濾掉可能帶有詐騙連結的簡訊。

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泰國媒體報導稱，泰國目前的網路普及率為 78.3%，預計到 2029 年可望達到 86.6%。隨著網路普及程度逐漸提高，民眾面臨的網路安全風險也日益增加。

此外，東協數位部長會議將於本月 13 日至 17 日在泰國曼谷舉行，來自東協十國的數位部長、東協秘書長高金洪、東協觀察員國東帝汶及部分東協對話夥伴的代表將齊聚曼谷。