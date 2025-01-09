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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.39元，預估目標價為342.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 10:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.36元下修至-0.39元，其中最高估值-0.08元，最低估值-0.62元，預估目標價為342.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.08(-0.08)8.498.88
最低值-0.62(-0.49)3.486.98
平均值-0.37(-0.34)6.157.94
中位數-0.39(-0.36)6.557.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,313,0002,635,0003,571,000
最低值1,208,4602,187,0003,107,000
平均值1,283,7202,370,5603,281,140
中位數1,304,0002,279,0503,223,290

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.313.613.716.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,056,0382,380,8851,872,7032,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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