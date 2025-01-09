鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.39元，預估目標價為342.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 10:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.36元下修至-0.39元，其中最高估值-0.08元，最低估值-0.62元，預估目標價為342.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.08(-0.08)
|8.49
|8.88
|最低值
|-0.62(-0.49)
|3.48
|6.98
|平均值
|-0.37(-0.34)
|6.15
|7.94
|中位數
|-0.39(-0.36)
|6.55
|7.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,313,000
|2,635,000
|3,571,000
|最低值
|1,208,460
|2,187,000
|3,107,000
|平均值
|1,283,720
|2,370,560
|3,281,140
|中位數
|1,304,000
|2,279,050
|3,223,290
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.31
|3.61
|3.71
|6.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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