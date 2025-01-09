鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)目標價調升至342.5元，幅度約3.79%
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 10:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯亞(3081-TW)提出目標價估值：中位數由330元上修至342.5元，調升幅度3.79%。其中最高估值500元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予聯亞(3081-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀2位。
聯亞(3081-TW)今(9日)收盤價為377元。近5日股價下跌3.75%，相關通信網路類指數近5日上漲2.99%，櫃買市場加權指數上漲0.09%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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